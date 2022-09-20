Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş kazasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Talihsiz olay, gece saatlerinde Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran beldesindeki bir tekstil firmasında meydana geldi. İddiaya göre, makine başında çalışan işçi Engin Y.’nin (38) parmağına büyük bir iğne girdi. Yaralanan işçi, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Yaralı işçinin parmağındaki iğne operasyonla çıkarıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi parmağından yaralandı.

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