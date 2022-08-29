Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen iş kazasında talihsiz işçinin parmağı koptu.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen iş kazasında talihsiz işçinin parmağı koptu.

Olay, akşamüstü saatlerinde Muratlı OSB’de faaliyet gösteren bir beton firmasında meydana geldi. İddiaya göre; çalışırken henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde parmağından yaralanan A.H. adlı işçinin parmağı koptu. Yaralı işçi olay yerine çağrılan ambulansla doğrudan Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Yaralanan işçi ivedilikle tedavi altına alındı.

Öte yandan, iş güvenliği konusunda bir ihmal olup olmadığı da araştırılıyor.