Adana Kozan’da ücretsiz kurslar sayesinde polislikten, jandarmaya, ormancıdan AFAD’a kadar bir çok mesleğe girmek isteyen gençler yoğun bir tempoda çalışarak hayallerinin peşinden koşuyor.

Kozan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Osmangazi İmam Hatip Lisesi Spor Salonu ve ilçe stadyumunda polislikten, ormancılığa kadar bir çok sınavda başarılı olmak isteyen yaklaşık 300 genç, kendileri için hazırlanan parkurlarda saniyelerle yarışarak hazırlanıyor. Hayallerindeki meslek çalışan gençler büyük bir özveri ile antrenmanlarını tamamlayarak, zaman zaman açılan alımlara hazır olmak için mücadele ediyor.

Çevre ilçelerden katılım ile birçok kişinin ücretsiz kurslar ile meslek hayallerine koştuğunu belirten antrenör Erdi Ünüvar, "7 yıldır antrenörlük yapıyorum. Kozan da potansiyel var ama aynı zaman da bölge görevi görüyoruz. Aladağ, Feke, İmamoğlu, Saimbeyli Tufanbeyli ilçelerinden de gelen öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Onlar da böyle imkânlar yok. En önemli nokta ise ücretsiz olması. Diğer il ve ilçelerde ücretli yapıyorlar. Aylık 500 bin TL. Kozan’da Milli Eğitim, Halk Eğitim ve İlçe Spor Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ücretsiz hale getirdik ve öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Her sınav zamanı aşırı müracaat alıyoruz. Yaklaşık 5 farklı grubumuz da 300 öğrencimiz var" dedi.

Milli Savunma, BESYO, POMEM, PMYO, PAYEM JAMYO, AFAD, Ormancılık, Bekçilik gibi sınavlar için bin 500 kadar her yıl öğrenci hazırladıklarına dikkat çeken Ünüvar, "Baki Adır, Ersan Bozkurt, Yeter Hocamız ile çalışmalara devam ediyoruz. Bayan hocamızın olması bizim için artı. Bir çok yerde bayan hoca yok. En iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz rekor kırarak bu kursu da başarıyla bitireceğiz” diye konuştu.

Çalışmalara katılanlardan Mustafa Türkoğlu, "Polisliğe hazırlanıyorum, çalışıyorum. Parkurlarda sürekli çalışıyoruz. 42 saniyede hepsini yapıyorum ama hedefim 40 saniye. Hocalarımız bizimle çok ilgili teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Emrah Yaşar ise, “İlk olarak 15 dakika ısınma çalışmalarıyla başlıyoruz. Parkur çalışıyoruz süreli ortalama 40 saniyede yapıyorum. Takıldığımız noktalarda birebir ilgileniyorlar. Onların bizimle ilgilenmesi bizi daha iyi motive ediyor desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.