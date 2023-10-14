Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Yeni Mahallesi’ndeki yenileme çalışmalarına başlanan parkı inceledi.

Yeni Mahallasi’nde yenileme çalışmalarının başladığı parkta incelemelerde bulunan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Alp, “Yapımını sürdürdüğümüz Yeni Mahallesi parkında, çocukların güvenli ve rahat ortamda oyun oynayabilecekleri oyun alanları, modern peyzaj düzenlemeleri, ağaçlandırma çalışması, dekoratif oturma grupları ve kamelya yapımı çalışmalarını ve spor alanlarını özenle gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz yeni mahalle parkını en kısa sürede hemşerilerimizin hizmetine sunmaktır’’ dedi.