Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog

Yolda yatan yaralı ile yardıma gelenler arasında ilginç diyalog

Burada tedavi altına alınan A.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ndeki Atatürk Kent Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle beraber gezen 6 yaşındaki A.K., parkın içinde bulunan su kanalındaki ördeklere bakmak istediği sırada dengesini kaybederek kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkarılan A.K. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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