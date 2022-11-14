Kilis Belediyesine ait kent merkezindeki parktaki oyun grupları kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Kilis Belediyesine ait kent merkezindeki parktaki oyun grupları kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Saraçmehmet Çavuş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde (Musalla) bulunan parkın oyun grupları kendini bilmez kişi veya kişilerce yakıldığı belirtildi.

Açıklamada, “ Çocuklarımızın enerjilerini atabilmeleri, oyun oynayabilmeleri ve güzel vakit geçirebilmeleri; halkımızın dinlence alanı olarak kullanabilmeleri için inşa ettiğimiz parkları bu hale getirenlerle ilgili işlem başlatılmış ve gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadesine ver verildi.