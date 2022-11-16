Edinilen bilgiye göre önceki gün Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Müftü Muharrem Efendi Caddesi üzerinde bulunan Musalla Parkı içerisindeki oyun parklarının yakılması olayını M.Y.S. ve M.B. isimli çocukların gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan çocuklar, ısınmak için ateş yaktıklarını, oyun gruplarına ateşin sıçradığını ifade etti.

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