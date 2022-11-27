Samsun’da parkta yürürken yanına gelip para isteyen 16-17 yaşındaki 2 kişi tarafından darp edilerek yere düşüp beyin kanaması geçiren yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da parkta yürürken yanına gelip para isteyen 16-17 yaşındaki 2 kişi tarafından darp edilerek yere düşüp beyin kanaması geçiren yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark’ta 10 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Cin (72) ailesi ile birlikte parka gitti. Ailesinden ileride yürürken yanına gelen 2 kişi yaşlı adamdan para istediler ve para alamayınca da biranda saldırıp kaçtılar. Aldığı darbe sonucu yere düşen Hasan Cin kafasını kaldırıma çarptı. Ailesinin yardımına koştuğu yaşlı adam ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Hasan Cin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili K.Ö.D.(17) ve B.Ş.’yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu söz konusu şahısların 3 ayrı olayda para isteyip vermedikleri için 4 ayrı kişiyi darp edip yaraladıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.