Eskişehir’de iki grup arasında çıkan tartışma üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince alanda yapılan incelmelerde 7 kesici alet ve 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca bulunurken, materyallerin sahiplerine yönelik işlem başlatıldı.

Tepebaşı İlçesinde bulunan bir parkta kalabalık grubun toplandığı anonsu üzerine bahse konu noktaya Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Yaya Devriye Ekipleri sevk edildi. Kendi aralarında tartışan şahıslarla karşılaşan ekipler duruma müdahale etti. Şahıslar, birbirlerinden şikâyetçi olmadıklarını beyan ettiler. Park çevresindeki ağaçların yoğun olduğu bölgede keşif yapan ekipler; 1 kurusıkı silah ve 4 fişek ile 7 kesici alet buldu.

Bölgede yapılan incelmelerde bulunan toplamda 7 kesici alet ve 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Bulunan materyallerin sahiplerine yönelik işlem başlatıldı.