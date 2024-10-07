Eskişehir’de husumetli şahıslar arasında çıkan kavga sonucunda 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Emek Mahallesi Ayhatun Sokak üzerinde bulunan Ayhatun Spor Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte parka giden B.Ş.A., arkadaşlarıyla birlikte parkta bulunan husumetlisi S.C.A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda B.Ş.A., husumetlisi S.C.A. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Yaralı halde parktan kaçmaya çalışan B.Ş.A. ile S.C.A. ve arkadaşları arasında kovalamaca başladı. Bölgede devriye görevi gerçekleştiren bekçiler tarafından olayın fark edilmesi sonucunda yaralıyı kovalayan şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

Pompalı tüfekle bacağından yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan S.C.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.