Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde parkta karşılayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Askere gitmeye hazırlanan gencin öldüğü olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde parkta karşılayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Askere gitmeye hazırlanan gencin öldüğü olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Kazım Arslan Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki genç grubu arasında başlayan sözlü tartıma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz ile beraberindeki iki kişi yaralandı. Parkta duyulan silah seslerinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Hüseyin Niyaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Niyaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Kavgada yaralanan diğer iki gencin tedavilerine ise PAÜ Hastanesinde devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, Hüseyin Niyaz’ın kısa bir süre sonra askere gideceği ileri sürüldü.