Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yakalanan şüpheli Umutcan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 Eylül Cuma günü gece saat 00.00 civarında Yenikent Mahallesi Nefise Sokak’ta bulunan Yeşilvadi Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta çıkan kavgada 24 yaşındaki Burak Barut, 4 yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barut, tedavi altına alındı. Yoğun bakımda süren 3 günlük yaşam savaşını kaybeden 24 yaşındaki genç, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir’de bir parkta çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan 24 yaşındaki Burak Barut, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

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