Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde belediye işçisinin yaralı halde bulduğu ve tedavi ettirdiği karga ile dostluğu Ahmet Kılınç, görenleri şaşırtıyor. Kılınç’ın “Besle kargayı, oysun gözünü” atasözünün aksine sahiplendiği karga bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde belediye işçisinin yaralı halde bulduğu ve tedavi ettirdiği karga ile dostluğu Ahmet Kılınç, görenleri şaşırtıyor. Kılınç’ın “Besle kargayı, oysun gözünü” atasözünün aksine sahiplendiği karga bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde oturan ve Ağlı Belediyesinde çalışan Ahmet Kılınç, 3 ay önce parkta dolaştığı sırada yaralı halde bulduğu kargayı tedavi ettirdikten sonra sahiplendi. Torunlarının önerisiyle parmağının olmaması sebebiyle “Gazi” adını verdiği ve 3 aydır her gün aralıksız kargayı besleyip bakımlarını yapan Ahmet Kılınç, kendisine sevgiyle bağlanan ve yanı başından ayrılmayan ’Gazi’ye adeta “bebek” gibi bakıyor. Güne birlikte başlayan, mahallede beraber dolaşan parkta birlikte vakit geçiren ikilinin bu durumu ilçe sakinlerinin dikkatinden kaçmıyor.

Ağlı’da kimi zaman yürüyerek kimi zaman da arabayla dolaşan ikilinin dostluğunu görenler fotoğraf ve video çekiyor.

“Karga ile olan dostluğumuz 3 aydır devam ediyor”

Gazi ismini verdiği karga ile olan dostluklarının 3 aydır devam ettiğini söyleyen Ağlı Belediyesi personeli Ahmet Kılınç, “Bundan 3 ay önce parka geldiğimde yerde karganın parmağını kopuk gibi gördüm. Ben bunu hemen veteriner hekime getirdim. Orada tedavisini yaptırdım. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salıverdik. Ama karga tersine tekrar benim yanıma geldi. Ondan sonra ben karganın karnını doyurmaya suyunu vermeye başladım. Karga ile dostluğumuz bu şekilde başladı ve 3 aydır da devam ediyor. Her gün parka gelirim yemeğini veririm, karnını doyururum, suyunu veririm, sonra gider biraz dolaşıp tekrar yanıma gelir. Artık karga, ilçemizin sembolü olmaya başladı. Bizler onu sevdik, 3 aydır dostluğumuz bu şekilde devam ediyor. Tabii ki kargayı bu şekilde duyunca Ağlı Belediye Başkanımız Şahin Çolak, hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğu için memnun kaldı ve bizlere destek olmaya başladı. Ardından belediye başkanımızda bizlere talimat verdi, bana dedi ki: ‘sen artık bundan sorumlu oldun, sen bunun bakımını üstlen’ dedi. Bizimde karga ile olan dostluğumuz 3 aydır bu şekilde devam ediyor” dedi.

Gazi’nin yanında olmadığı zaman özlediğini belirten Kılınç, “Yanımda olmadığı zaman özlüyorum. Geceleri bile sanki benden bir parçaymış gibi dostumu özlüyorum. Sabah kalktığımda ilk işim parka gelmek oluyor. Benim sesimi mi alır, artık nasıl anlıyorsa hemen uçar yanıma gelir. Yemeğini yer, suyunu içer ondan sonra dolaşmaya çıkar, uçuşunu yapar. 3 aydır dostluğumuz bu şekilde devam ediyor” diye konuştu.

“O bizi bırakmadığı sürece o bizden bir parça oldu, biz onu bırakmayız”

Karganın kendilerini terk etmesinden korktuğunu söyleyen Kılınç, “Yaklaşık 3 yıl önce Ağlı ilçemizde sembol haline gelen bir leyleğimiz vardı. Her sene ilçemize gelir yavrularını yapardı. Ama bir kaza oldu, elektrik akımına kapılması sonucu öldü. Belediye başkanımızda bu konuda çok fazla duyarlı olduğu için bizlere leyleğin yavrularının bakımını sizler üstlenin diye bizlere söyledi. Ölen leyleğin yavrularına bizler burada baktık. Kendimiz yetiştirdik, uçacak hale getirdikten sonra buradan uçup gittiler. Belediye başkanımız hayvanlar konusunda çok fazla duyarlı. Kendisinden Allah razı olsun. Kış ayında sokak hayvanlarını ve güvercinleri, yem ve mama alıp besler. Günlük 3 defa şehrin muhtelif yerlerinde sokak hayvanlarını ve kuşları besleriz. Bizde artık bunu kendimize bir görev haline getirdik, bu şekilde devam ediyor hizmetimiz” şeklinde konuştu.

Kılınç, şöyle devam etti: “İnşallah karga bizi terk etmez, biz zaten onu terk etmeyiz. O bizi terk etmediği müddetçe o bizim bir parçamız, o Ağlı ilçemizin artık sembolü haline geldi. İnşallah dostluğumuz uzun yıllar bu şekilde devam eder”