Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler parkları yeni oyun grupları ve spor aletleri ile donatıyor.

Sosyal, kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarına ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası parklarda oluşan hasarlardan kaynaklı yenilemelerine de devam ediyor.

Çalışmalarına öncelikli olarak çocuk oyun gruplarını yenilemeye veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha kaliteli mekanlarda fiziksel aktivite yapma imkanı sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Altınşehir Mahallesinde bulunan parkların oyun gruplarının yenilendiğini söyleyen Belediye Başkanı Kılınç, bu çerçevede birçok parkın oyun grubu ve spor aletlerini yenilediklerini söyleyerek, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edeceğini belirtti.