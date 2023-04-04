Menteşe Belediyesi bahar mevsiminin başlaması nedeniyle şehir içindeki parklarda bulunan oyun gruplarında bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Menteşe’de kişi başına 7.37 metre kare yeşil alan düştüğünü ve 95 adet parka sahip olduklarını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaklaşan bahar ayları nedeniyle parklarda temizlik çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Şehir merkezindeki parkların ve yeşil alanların şehrin nefes alma noktaları olduğunu dile getiren Başkan Gümüş, “Yeşil alanlar ve parklar her yaştan vatandaşımızın sosyalleştiği ve dinlendiği alanlardır. Parklarımız oyun grupları ile çocuklara, spor aletleriyle de vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu nedenle parklarımızda oyun gruplarına ve mobilyalarında periyodik bakımlar gerçekleştiriyoruz. Deformasyona uğramış, tehlike arz eden oyun gruplarında tadilat ve yenileme çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Baharın yaklaşmasıyla birlikte ekiplerimiz parklarda bulunan oyun gruplarının temizliğine de hız verdi. Tüm oyun grupları steril hale getiriliyor. Menteşe Belediyesi olarak kentimizin yaşam kalitesini arttırmak, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği oyun alanları ve parklar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gümüş, ayrıca parkların ve yeşil alanların arıtma suyu ile sulandığını, bu uygulama ile de belediye bütçesi ve işgücü konusunda tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.