Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa’da bir ilk olan ahşap ve metal iş atölyesi aracılığıyla, kamelya, bank ve piknik masası üretimini sürdürüyor. Belediye bünyesinde kurulan bu atölyede üretilen kent mobilyaları, ustaların titiz çalışmaları sonucu tamamlanarak park ve yeşil alanlarda vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın "Üreten Belediye" vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Haliliye Belediyesi, kendi imkanlarıyla üretim yaparak hem kaynak kullanımında verimlilik sağlıyor hem de bütçede önemli tasarruf elde ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimine bağlı olarak faaliyet gösteren ahşap ve metal iş atölyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmak amacıyla yoğun bir üretim süreci yürütüyor. Atölyede, kaynak, boyama ve montaj gibi aşamalardan geçen kamelya, bank ve piknik masaları, tamamlandıktan sonra ilçe genelindeki park ve dinlenme alanlarına yerleştiriliyor. Haliliye Belediyesinin dış tedarik yerine kendi üretim altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği bu çalışmalar, hem belediyenin bütçesine katkı sağlıyor hem de vatandaşlara kaliteli ve estetik yaşam alanları sunuyor.