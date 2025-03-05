Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından kurulan Karadeniz’in ilk ve tek Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile bir yılda 16 milyon lirayı aşkın tasarruf sağladı.

Altyapı ve üstyapı projelerinde ihtiyaç duyduğu ürünleri kendi tesislerinde oluşturmak adına üretim tesisleri kuran SBB hem tasarruf sağlıyor hem de çalışmalarını daha kaliteli malzemelerle daha hızlı gerçekleştirebilme imkanı yakalıyor. Bu kapsamda Tekkeköy’de kurulan Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası üretimde önemli rol üstleniyor. Fabrikada bir yılda 162 bin metrekare kilit parke ve plak taş, 75 bin metretül bordür, 115 bin metretül beton boru üretimi gerçekleştirilirken, 16 milyon TL’den fazla tasarruf edildi. Günlük 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif taş ürünü ile 500 beton boru üretme kapasitesine sahip tesiste, üretim süreci el değmeden robotik sistemle gerçekleştiriliyor.

"Çalışmalarımızı daha hızlı ve kaliteli ürünlerle gerçekleştiriyoruz"

Temel malzeme ihtiyacının belediye tesislerinde üretildiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Üreten şehir Samsun anlayışıyla çalışıyor, şehrimize yaptığımız her hizmette daha ileri Samsun gayemizle hareket ediyoruz. Bu nokta da üretim tesislerimizin üstlendiği rol çok önemli. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerle şehrimiz genelindeki yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Altyapı ve üstyapı yatırımlarımızda kendi ürettiğimiz malzemeleri kullanarak hem tasarruf ediyoruz hem de çalışmalarımızı daha hızlı ve kaliteli ürünlerle gerçekleştiriyoruz. Samsun’umuz için çalışmayı en büyük gururumuz olarak kabul ediyor; bu kapsamda da şehrimizin dört bir köşesinde yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz" dedi.