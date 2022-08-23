Eskişehir’de 24 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Soner Kutlu, parka yerleştirdiği telefonlar sayesinde kolayca sipariş alıyor ve banklarda oturan vatandaşların ayağına kadar giderek çay servisi yapıyor.

Eskişehir’de 24 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Soner Kutlu, parka yerleştirdiği telefonlar sayesinde kolayca sipariş alıyor ve banklarda oturan vatandaşların ayağına kadar giderek çay servisi yapıyor.

Eskişehir Taşbaşı Çarşısında 1998 yılından beri çay işletmeciliği yapan Soner Kutlu, işine yeni bir soluk getirdi. Sadece çarşıda bulunan dükkânlara çay servisi yapmak yerine, yakınlardaki parkta oturanlara da hizmet sağlamak isteyen Kutlu, bankların hemen yanına telefon sistemi kurdu. Daha önceden elemanların dolaşarak sipariş aldığını söyleyen Kutlu, bu işi kolaylaştırmak için yeni yöntemler geliştiriyor. İlk olarak parka megafon koyarak başladığı yola, kendi yaptığı telefonlar ile devam eden Kutlu, bu yöntemle işlerinin açıldığını dile getirdi.

“Dışarıya günde en az 100 çay satabiliyoruz”

Kendi tasarladığı telefonlar sayesinde günde en az 100 bardak daha fazla çay sattığını belirten Kutlu, hem kendi işini hem de vatandaşların işini kolaylaştırdığını ifade etti. Türkiye’de ilk olabilecek bir iş yaptığını dile getiren Kutlu, “Eskiden parkta elemanlarımız gezerdi. Bu elemanlar bize maddi olarak yüktü, kazancımız azalıyordu. Bu telefonları parklara koyarak parktaki servis akışını hızlandırmaya çalıştık ve istediğimiz gibi de oldu. Toplam 6 tane telefonumuz var. Bu telefonlar sayesinde dışarıya günde en az 100 çay satabiliyoruz. Parkın değişik bölümlerinde telefonlarımız var. İnsanlar oturduğu yerden çayını söyleyip, istediği yerde içebiliyor. Sabah, akşam sürekli gelip parkta çay içen müşterilerimiz var. Sabah, biraz daha yaşını almış abilerimiz, ablalarımız sinlikte gelip banklarda oturuyorlar. Diğer cephede taksi durağı var, orada da aynı şekilde. Balıkçılar var, oradan alışveriş yapanlar banklarda oturup, çaylarını söylüyorlar. Hem balığını bekliyor hem de çayını içiyor. Daha önce megafon sistemi vardı, ağaçlardaki kablolardan dolayı çirkin bir görüntü oluyordu. Biz bunu Taşbaşı Çarşısı yönetiminden izin alarak yaptık, telefonları koyduk. Bu şekilde oturmuş bir sistem olarak çalışıyor. Bazen çocuklar telefonu açıp, ocakçıyla dalga geçip kapatıyorlar. Kolay bir hizmet olduğu için teşekkür edenler var. Belki Türkiye’de olmayan bir sistem, biz bunu kendi kafamızda oluşturduk” dedi.