Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordine şekilde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şehir merkezinde 4 noktada kaldırıma park yaya güvenliğini tehlikeye atan 9 araca cezai işlem uyguladı.

Düzce Belediyesi kamu düzeninin bozan ve kanunlara aykırı şekilde davranış sergileyen şahıslara karşı yürüttüğü denetim görevini her noktada sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü, bu yönde yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, bulvar ve okul bölgelerinde özellikle çocuklar için tehlike arz eden kaldırım üzerine araç park edilmesi konusunda denetimlerini ağırlık verdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 4 noktada yapılan denetimlerde kural dışı davranarak kaldırıma park eden araç sahiplerine polis ekipleri tarafından cezai yaptırım uygulandı.

Mehmet Akif Caddesi, Namık Kemal Sokak, Rasim Betir Paşa Bulvarı ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere okul çevrelerinde araçlarını kaldırıma park eden 9 aracın sürücüsüne polis ekipleri tarafından toplam 3 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler, denetimlerde şoförleri kaldırımların işgali konusunda uyarmayı da ihmal etmedi.