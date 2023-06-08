Osmaneli Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen park, yeni piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekiplerince, Necip Fazıl Kısakürek Parkına yeni ilavelerle kapasite artışına gidilerek mevcut parka yeni oturma alanları, oturma grupları, barbekü ekleniyor. Otopark alanı ve mevcut yolu büyütülerek yeni yürüyüş ve bisiklet yolu ile parkur genişletiliyor. Ayrıca aydınlatmalarda da iyileştirilmeler yapıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli de yaşam kalitesini yatırımlarımızla arttırırken, park ve piknik alanlarımız halkımız ve ilçemize yakın il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerimizle dolup taşıyor. Hedefimiz Osmaneli ilçemizi sahil kentleri görünümüne kavuşturmak. Osmaneli artık proje ve yatırımları ile örnek alınan mükemmel bir yerleşim yeri” dedi.