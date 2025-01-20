Haliliye Belediyesi, 203 park ile bir çok sokakta yürüttüğü hummalı peyzaj çalışmaları ile bitkilerin yaşlı, kuru, zayıf ve gelişimini engelleyecek olan dallarını budamaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Şefliği, hummalı peyzaj çalışmalarıyla vatandaşlara daha güvenli yaşam alanları sunuyor. İlçe genelinde vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için Haliliye’ye yeni parklar kazandıran Park ve Bahçeler Şefliği, mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışmalarıyla da parkları güzelleştiriyor. Parklarda ve sokaklarda budama çalışmalarıyla yeşili koruyan ekipler, ağaç ve bitkilerin yaşlı, kuru, zayıf, hasta ve gelişimini engelleyecek olan dallarını, uzman ekibiyle periyodik olarak buduyor. Trafik ve elektrik tellerini engelleyen ağaç dallarını vatandaşların güvenliği için budayan ve çevre düzenlemesi ile Haliliye’ye estetik görüntü kazandıran ekipler, özverili çalışmalarıyla mahalle sakinlerinden de takdir görüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Haliliye Belediyesi Ziraat Mühendisi Ömer Faruk Ataş, “Haliliyemizde 203 parkımızda ve tüm sokaklarımızda periyodik olarak budama faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Budama ile ağaçlarımızın ve bitkilerimizin yaşlı, kuru, zayıf, hasta ve gelişimini engelleyecek olan dallarını buduyoruz. Ağaç ve bitkilerimizin türlerine ve amacına göre budama işlemlerimiz değişkenlik gösterebilmektedir. Dut, çınar, söğüt ve benzeri ağaçların, trafiğe ve elektrik tellerine engel olan dallarını buduyoruz. Gövde üzerindeki dalların sayılarını ve dağılışlarını düzenleyerek, ağaçların sağlam ve dengeli taç oluşturmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.