Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki tüm park ve dinlenme alanlarında kış bakım çalışmalarına başladı.

Ekipler, yeşil alanları kış mevsimine hazırlarken çocuk oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmaları yapıyor, ayrıca bazı bölgelerde peyzaj düzenlemelerine de devam ediyor. İlçe genelinde temizlik seferberliği başlatan belediye ekipleri, parkların genel temizliğini sağlamakla kalmayıp budama, çim biçme, bitki sökümü ve dikimi gibi işlemleri de yürütüyor. Ayrıca kamu binaları ve okulların belirli alanlarına beton saksılar yerleştirerek ilçeye estetik bir görünüm kazandırıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha güzel, yeşil ve temiz bir Dilovası için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve düzenli bir çevrede zaman geçirebilmesi en büyük önceliklerimizden biridir" ifadelerini kullandı.