Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri depremzedeler için yakacak odun seferberliği başlatırken, odun yüklü tırlar deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri depremzedeler için yakacak odun seferberliği başlatırken, odun yüklü tırlar deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti.

Bilecik Belediyesi deprem bölgesine şu ana kadar 11 tır yardım malzemesi yanı sıra 6 tır yakacak odun gönderdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentteki park, bahçe ve caddelerdeki ağaçların kalın dallarını budayarak, onları depremzedelerin kurulan çadırlarındaki sobalara yakacak hale getirdiler. Bunun yanı sıra belediye başkanlığı koordinasyonunda bir yandan ihtiyaç ve gıda maddeleri araçlarla deprem bölgesine gönderilirken, köylüler ve belediye görevlileri tarafından hazırlanan tonlarca odun da deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor.

“Yardım kolileri üzerine duygu yüklü mesajlar yazılıyor”

7’den 70’e her kesimden vatandaşın gece saatlerine kadar hazırlamış olduğu yardım kolileri arasında bazen duygu yüklü mesajlar yer alıyor. Yardımların toplandığı kültür ve kongre merkezine yardım kolisini gönderen Esma ve Azra kardeşler, "Çok geçmiş olsun, sizi çok seviyoruz. Dualarımız sizinle’’ şeklinde not yazdı.