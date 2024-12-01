Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti Prusias Ad Hypium antik kentinde kazı çalışmalarına bu sefer Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Prusias Ad Hypium antik kentinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bir çok bulgunun ortaya çıktığı tarihi kazıda bu sefer Düzce’nin çiçeklenmesi ve güzelliği için kazma sallayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Konuralp Antik Kenti’nin tarihini ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak için kazma salladı. Görevli personellerin katıldığı çalışmalarda önemli yol kat edildi.