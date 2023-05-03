Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl Park Vadi 2’nci etabın yaza yetişeceğini, çalışmaların hummalı şekilde sürdüğünü söyledi.

Erbaa Belediyesi tarafından yapımına başlanan Park Vadi Millet Bahçesi 2’nci etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, spor alanları, sahil yürüyüş yolu, açık hava sineması, kamelyalar, gösteri alanı ve su sporları alanının yer aldığı projede ağaçların dikilmesinin ardından kamelyaların yerleştirilmesi işlemlerine başlandı. Peyzaj çalışmaları ve oyun alanının kurulumunun ardından 2’nci etabın kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Park Vadi Millet Bahçesi Projesinde sona yaklaşıldığını kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Park Vadi 2’nci etabı yaz sezonuna yetiştirmek için ekiplerimiz aylardır çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Projemizde sona yaklaşmış durumdayız. Geçen ay projemizi uyguladığımız alana ağaçlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Kamelyaların kurulması için çalışmalara başladık. Ekiplerimiz 2’nci etapta kamelyaların kurulumunu gerçekleştiriyor. Daha sonra peyzaj çalışmalarımızın tamamlanması ve çocuk oyun alanımızın da kurulmasıyla yeni etabı hemşehrilerimizin kullanımına açacağız. Burası yaz sezonunda mutlu ve umutlu Erbaalıların güzelce vakit geçirebileceği bir alan olacak” dedi.