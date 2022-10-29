Cumhuriyetin 99’uncu yılı Çekmeköy Park Of İstanbul’da kutlandı. Hayvanat Bahçesi’ne akın eden çocuklar, hayvanlarla doyasıya eğlendi.

Cumhuriyetin 99’uncu yılı Çekmeköy Park Of İstanbul’da kutlandı. Hayvanat Bahçesi’ne akın eden çocuklar, hayvanlarla doyasıya eğlendi.

Çekmeköy’de bulunan Park Of İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda unutulmayacak bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aileleri ile Hayvanat Bahçesi’ne gelen çocuklar hem palyaçolar ile hem de hayvanlarla doyasıya eğlendi. Hayvanat Bahçesi’nde bulunan yavru kaplanı sevmek için sıraya giren çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik çerçevesinde Cumhuriyetin 99’uncu yılını kutlayan çocuklar unutamayacakları anlar yaşadı.