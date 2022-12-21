Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıeverek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün park ettiği otomobil birden rampa aşağı hareket etti. Hızlanan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarparak devrildi.

Kayseri’nin Develi ilçesinde park halindeyken birden hareket eden otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.

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