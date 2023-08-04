Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeyken freni boşalarak hareket eden otomobil, yoldan çıkarak boşluğa düşüp takla attı.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Yusuf Halaçoğlu Bulvarı üzerinde 24 Kasım Konutları yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobil freni boşalarak aniden hareket etti. İçinde sürücüsü olmadan bir süre ilerleyen araç, yol kenarındaki boşluğa düşerek takla attı. Aracın takla attığını görenler 112 Acil Haber Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede aracın boş olduğu ve yaralanan olmadığı belirlendi.