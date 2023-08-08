Elazığ’da park halindeyken bir anda hareket eden iş makinesi araç yıkama dükkanına girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Pazar Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan iş makinesi bir anda hareket ederek oto yıkama dükkanına girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.