Ardahan’ın Posof ilçesinde park halindeki tırın dorsesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Posof Türkgözü Gümrük yakınında yol kenarına park halindeki tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı aniden alev aldı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.