Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydan gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece Siverek-Şanlıurfa karayolu, Selahaddin Eyyubi Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde olan Enver Bütünay idaresindeki 63 ADG 126 plakalı otomobil, tesis ününde park halinde bulunan römorka çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Enver Bütünay’ın cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgi inceleme başlatıldı.