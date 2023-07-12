Afyonkarahisar’da bir şahsın bahçesindeki otomobilin lastiği kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Olay, Çay ilçe merkezi Yılmaz Altan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., isimli şahıs sabah aracına binmek için evinin bahçesine çıktığında otomobilinin bir lastiğinin havasının olmadığını fark etti. Ardından lastiği inceleyen şahıs lastiğinin bıçak ile kesildiğini görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.