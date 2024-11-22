Bursa’da ticari aracın sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken, park halindeki otomobile çarptı. O anlar kameraya yansırken, vurdumduymaz sürücü hızla olay yerini terk etti.

Olay, Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi üzerinde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla cadde üzerinde ilerleyen bir sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kazaya karıştıktan sonra yanındaki arkadaşıyla aracı kontrol eden sürücü, bir süre sonra tekrar araca binip iddiaya göre olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, mağdur kişi 112’ye ihbarda bulundu.