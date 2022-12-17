Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası istikametinden Söke yönüne giden Musa K. yönetimindeki 09 ABA 186 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde duran 09 AHA 847 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kaskı bulunmayan sürücü Musa K. kafasını aracın arka camına vurdu. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yüzünde kesikler oluşan Musa K.’yı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Musa K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Musa K. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Musa K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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