Üsküdar ve Ümraniye’de 3 farklı otomobilden konsol çalınması olayı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerden birini yakaladı. 27 adet suç kaydı olan şüpheli adliyeye sevk edilirken, otomobilden konsol çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar ve Ümraniye’de 3 farklı otomobilden konsol çalınması olayı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerden birini yakaladı. 27 adet suç kaydı olan şüpheli adliyeye sevk edilirken, otomobilden konsol çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da 2, Ümraniye’de 1 otomobilden konsol çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen Caner T. (31) yakalandı. Caner T.’nin 27 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Otomobilden konsolun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişi bir otomobilin yanına geliyor. Motosikletten inen bir kişi otomobilin kapısını açıp konsolu çalıyor ardından motosiklete biniyor ve birlikte kaçıyorlar.