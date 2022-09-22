Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası kamerada

Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası kamerada

Yangın, İzmit ilçesinde bulunan Hatipköy Mahallesi Yalçınlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 KK 564 plakalı Toyota marka otomobilden alevler yükseldi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli’de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

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