Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde şarj halindeyken alev alan elektrikli otobüs hurdaya döndü. Olayla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına karşı önlemlerimizi aldık ve hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Şehirler Arası Otobüs Terminalinin arka tarafında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (MANULAŞ) garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 45 E 3211 plakalı, elektrikle çalışan körüklü otobüste sabaha karşı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, güvenlik görevlisinin durumu fark etmesiyle otobüsün çevresindeki diğer araçlar tahliye edildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, otobüs demir yığınına döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Ulaşım aksaklıklarına karşı önlemlerimizi aldık"

Öte yandan olayla ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamasında, "Bugün Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir elektrikli otobüsümüzüde çıkan yangın, şarj istasyonumuza da sıçrayarak hem aracı hem şarj istasyonunu kullanılamaz hale getirmiştir. Müdahale sırasında yaralanan mesai arkadaşıma acil şifalar diliyor, yangını söndürmek için özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte elektrikli otobüslerimizi kullanıldığı hatlardan ve servisten geri çektik. Yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına karşı önlemlerimizi aldık ve hazırlıklarımızı yaptık. Çevre illerden gelen takviye otobüsleri ve yeni satın aldığımız otobüslerimizi ivedilikle ulaşım ağımıza dahil ediyoruz. Ulaşım kooperatiflerimizle yapmış olduğumuz yeni sefer güzergahı ve saat düzenlemeleri ile tüm ihtiyaca yanıt vereceğiz. Bu süreçte yanımızda olan İstanbul, İzmir ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyor, Manisa’ma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.