Kayseri’de park halindeki motosikletten cep telefonu çalan 2 çocuk yakalanırken olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri park halindeki motosiklette bulunan telefonu çalan 2 çocuğun kimliklerini tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan 2 çocuk hakkında işlem başlatılırken, suça konu cep telefonu sahibine teslim edildi.

Çocukların motosikletten cep telefonunu çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.