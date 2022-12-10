Bursa’da park halinde bir binanın altında bulunan motosikletler alevlere teslim oldu. Motosikletler kullanılmaz hale gelirken, alevler binaya zarar vermeden söndürüldü.

Bursa’da park halinde bir binanın altında bulunan motosikletler alevlere teslim oldu. Motosikletler kullanılmaz hale gelirken, alevler binaya zarar vermeden söndürüldü.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın altında park halindeki motosikletler, biranda alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. 5 tane motosiklet kullanılmaz hale gelirken, binayı uzaktan görenler ise korku dolu anlar yaşadı. Binanın arkasından yükselen dumanlar, görenleri tedirgin etti.