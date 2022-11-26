O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Sakarya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir minibüs yanmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülemeyen yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsü söndürdü.

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