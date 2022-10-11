Yozgat’ın Sorgun ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuy kamerasıyla kaydedildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuy kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Sorgun Aydınlıkevler Mahallesi Çekerek Caddesi üzerinde yaşandı. Ö.Ç’ye ait olduğu öğrenilen 34 KN 230 plakalı minibüs, park halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Minibüsün yandığını gören araç sahibi ise sinir krizleri geçirdi. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.