Fatih’te park halinde bulunan lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Alevlere teslim olan otomobil, kullanılamaz hale gelirken alevler bir marketin tentesine kadar ulaştı.

Fatih’te park halinde bulunan lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Alevlere teslim olan otomobil, kullanılamaz hale gelirken alevler bir marketin tentesine kadar ulaştı.

Olay, 03.30 sıralarında Fatih’in Silivrikapı Mahallesi, İmam Mehmet Sokak’ta meydana geldi. Park halinde bulunan lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek alev alev yanmaya başladı.

Otomobilde çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürürken, polisler çevre güvenliğini sağladı.

Fatih, İmam Mehmet Sokak’ta meydana gelen araç yangınında mahalle sakinleri korkuyla söndürme çalışmalarını izledi. Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte Yandan alevler bir marketin tentesine sirayet ederek maddi hasara yol açtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.