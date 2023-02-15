Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

10’uncu Komando Tugayı çadır kurma faaliyetine devam ediyor

10’uncu Komando Tugayı çadır kurma faaliyetine devam ediyor

Olay, Kültür Mahallesi Akçam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebiye U.’ya ait park halindeki 81 ABS 142 plakalı Land Rover marka cipin motor kısmında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar yangın tüpü ile müdahalede bulunarak, yangının büyümesini önledi. İhbarla olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangın sebebiyle araçta hasar meydana geldi.

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