Bursa’da park halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araç dakikalar içerisinde küle döndü.

Bursa’da park halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araç dakikalar içerisinde küle döndü.

Yangın, Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç küle dönerken vatandaşlar panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.