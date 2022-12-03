Mersin’in Erdemli ilçesinde yol kenarına park edilen kamyonette yangın çıktı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar önce panik yaşadı ardından yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Kamyonetin motor kısmında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yol kenarına park edilen kamyonette yangın çıktı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar önce panik yaşadı ardından yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Kamyonetin motor kısmında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesinde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen araç sahibi tarafından yol kenarına park edilen 46 ABN 613 plakalı kamyonetin motor kısmından önce yoğun duman çıktı, ardından da aracın ön kısmını tamamen alevler sardı. Olayı fark eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yakınlardaki bir petrol istasyonunun çalışanları ve esnaflar getirdikleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bazı vatandaşlar da durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin de ulaşmasıyla araçtaki yangın tamamen söndürüldü.

Yaşanan panik ve vatandaşların yangına müdahalesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından başlatılan incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.