Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde park halinde bulunan bir kamyondan yakıt çalan şahıs, bekçilere yakalandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde park halinde bulunan bir kamyondan yakıt çalan şahıs, bekçilere yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil’in Atakent Mahallesi’nde park halinde bulunan bir araçtan yakıt çalan bir kişi, olay yeri yakınlarında devriye atan bekçilere yakalandı. Şahıs bekçiler tarafından gözaltına alınırken, yakıt tankından benzin almaya yarayan düzenek ele geçirildi.

Bekçiler bidonlara doldurulan yakıtlara de el koyarken, o anlar ise bekçilerin yaka kameralarına yansıdı.