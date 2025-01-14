Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim E. idaresindeki 41 ATG 262 plakalı motosikleti, park halindeki 34 DDN 380 plakalı kamyona arkadan çarparak aracın altına girdi. Kazada İbrahim E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan motorcuyu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.