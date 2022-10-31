Gaziantep’te, park halindeki bir araçtan hırsızlık yapma anları güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te, park halindeki bir araçtan hırsızlık yapma anları güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıgüllük Mahallesi’nde park halindeki bir araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan A.G. ve H.Ö. isimli 2 şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.