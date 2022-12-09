Gaziantep’te park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’nde park halindeki araçtan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu E.D.B., M.O. ve Ö.Y. isimli 3 şüpheli yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.D.B. tutuklanırken, M.O. ve Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araçtan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.