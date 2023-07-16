Kastamonu’da park halindeki aracında otururken bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Burak Gider Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli şahıs ile bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın ardından şahıslar, M.G.yi içerisinde bulunduğu aracın camını kırarak kalbinden bıçakladı. M.G. ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.